محليات
الإقبال الكبير على معرض "دلني على الطيب" يدفع المنظمين لتمديده يومين
عشاق نوادر العود والعطور ونكهات الزعفران والورد يتمتعون بالتخفيضات
شهد معرض "دلني على الطيب" المقام في مركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة إقبالاً كبيراً من الزوار، الأمر الذي دفع المنظمين إلى تمديده يومين إضافيين؛ ليغلق أبوابه في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء المقبل 16 مارس.
وفضلاً عن حضور أشهر ماركات العود والبخور في المعرض؛ فإن "دلني على الطيب" يضم متحفاً على مساحة ألف متر مربع يحوي أشجار العود المعمرة القادمة من غابات تايلند، ومواقع للتنزه، وعربات الأطعمة، والقهوة والشاي والتمر المجاني، ومصلى، وماكينات صرافة، وكذلك عربة خاصة بفرع الأحوال المدنية بعنيزة تقدم خدماتها للزوار.
ويحرص عشاق نوادر العود والعطور ونكهات الزعفران والورد، على اقتنائها من المعرض؛ لضمان الجودة، وفرصة الحصول على تخفيضات تصل إلى 50% في بعض الأجنحة.