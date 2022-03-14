الإقبال الكبير على معرض "دلني على الطيب" يدفع المنظمين لتمديده يومين

وفضلاً عن حضور أشهر ماركات العود والبخور في المعرض؛ فإن "دلني على الطيب" يضم متحفاً على مساحة ألف متر مربع يحوي أشجار العود المعمرة القادمة من غابات تايلند، ومواقع للتنزه، وعربات الأطعمة، والقهوة والشاي والتمر المجاني، ومصلى، وماكينات صرافة، وكذلك عربة خاصة بفرع الأحوال المدنية بعنيزة تقدم خدماتها للزوار.