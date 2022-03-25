الإمارات تدين استهداف الحوثيين المملكة بصواريخ وطائرات مفخخة

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.