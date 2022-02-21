"الإمارات" تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك عبدالله في جازان بطائرة مسيرة

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار الملك عبدالله في جازان بطائرة مسيّرة.

وفى التفاصيل ..أكدت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن محاولة استهداف المطار وما نتج عن ذلك من إصابة عددٍ من المدنيين عملٌ إرهابيٌ جبانٌ وجريمةُ حرب تتطلب ردًا رادعًا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعي من المجتمع دعم الإجراءات والتدابير التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، لوقف استهداف ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم دول المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطول أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.