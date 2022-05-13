الإمارات تعلن الحداد 40 يومًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد

وقالت الوزارة: "تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان ..»، إنا لله وإنا إليه راجعون، كما تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارًا من اليوم".