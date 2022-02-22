"الإيسيسكو": اختيار "يوم بدينا" شعارًا دالاً على تاريخ التأسيس يبين العمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة

هنّأت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".

وقالت المنظمة في بيان لها صدر اليوم: اختيار "يوم بدينا" شعارًا دالاً على تاريخ التأسيس، يبين العمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون.

وأشادت المنظمة بالمعاني الجوهرية العميقة والشموخ والعزة، التي تحملها أيقونة (يوم التأسيس)، التي تشير إلى قيم الثقافة وعراقة الدولة السعودية، واعتزازها وفخرها بهويتها وتاريخها، وصولاً إلى الحاضر المزدهر والاستقرار والأمن الذي تشهده المملكة وما تسعى إليه من مستقبل مشرق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.