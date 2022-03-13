الابتكار والتخفيضات وجودة المنتج تجذب زوار معرض "دلني على الطيب" بعنيزة

وتفصيلاً، تميز العارضون هناك بالأفكار الساحرة في التصاميم، والجودة العالية للمنتج، والخصومات الهائلة، وتهافت الزوار على الشراء لاغتنام فرصة وجود أشهر الماركات في المملكة ودول الخليج ، وعزز الكثافة تزامن المعرض مع إجازة الربيع حيث توافد الحضور من مناطق حائل والمدينة المنورة وتبوك ، إضافة إلى محافظات القصيم ومدنها الكبرى.