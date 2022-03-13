الابتكار والتخفيضات وجودة المنتج تجذب زوار معرض "دلني على الطيب" بعنيزة

شهد اليوم الرابع من أيام معرض "دلني على الطيب" المقام حاليًا في مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة توافدًا كثيفًا من قِبل الزوار لاقتناء نوادر العود وأجمل العطور ونكهات الزعفران والورد ، والتعرف على المنتجات المعروضة بتخفيضات تصل إلى 50 % في بعض الأجنحة.
وتفصيلاً، تميز العارضون هناك بالأفكار الساحرة في التصاميم، والجودة العالية للمنتج، والخصومات الهائلة، وتهافت الزوار على الشراء لاغتنام فرصة وجود أشهر الماركات في المملكة ودول الخليج ، وعزز الكثافة تزامن المعرض مع إجازة الربيع حيث توافد الحضور من مناطق حائل والمدينة المنورة وتبوك ، إضافة إلى محافظات القصيم ومدنها الكبرى.
وشارك في "دلني على الطيب" أسماء محلية وإقليمية معروفة وهم : الرعاة الاستراتيجيون : "السلمان للعود" و "الماجد للعود" و "سكة الطيب" و"دخون الإماراتية" و "إبراهيم القرشي" و "خيوط الزعفران".
وحضر أمام الزوار الراعي البلاتيني : "برهان" و "أروماتيك" و"بلوم"، فيما سجل الراعي الألماسي حضورًا مميزًا وهم : "مسك" و "مجموعة السلمان للعود" .
واستمتع الزوار بمنتجات الراعي الفضي ، وهم "أوديلا" ، و"الجسار للعطور" و"سوليتير" و "رسيس" و "جوسوي" و"الذوق الرفيع" و "شميم" و "فلورا" و "جزيرة العود" و "فيو" وأخيرًا "أوقاتي السعيدة للعطور".
يُشار إلى أن معرض "دلني على الطيب" بعنيزة سيغلق أبوابه في وقت متأخر من مساء الأربعاء 16 مارس ، وتبقى للزوار فرصة 3 أيام بعد تمديده للاستمتاع بالمنتجات والسباق نحو الخصومات ، وأيضًا تجربة غابات العود في المتحف والتي تحاكي تمامًا غابات العود في تايلند.