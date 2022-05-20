الاتحاد الأوروبي: نسعى لإرساء شراكة إستراتيجية مع دول التعاون الخليجي

وتفصيلًا: أوضح "ستانو" خلال الإيجاز الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية أن هذا التعاون يأتي ضمن عوامل أخرى بالنظر إلى المجريات الجيوسياسية الحالية، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يكون أقوي مع الشركاء.