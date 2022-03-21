الاتحاد الأوروبي يدين بشدة هجمات الحوثي على منشآت مدنية واقتصادية بالسعودية

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن الأحد إسقاط 9 مُسيَّرات، أُطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب، مشيرًا إلى أن المواقع المستهدفة شملت محطة للغاز في خميس مشيط، ومحطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب.