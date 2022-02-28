الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يُطلق برنامج المجموعات الرياضية للجامعات

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية عن إطلاق برنامج المجموعات الرياضية للجامعات، الذي يستهدف في مرحلته الأولى إنشاء مجموعات رياضية في سبع جامعات سعودية وعدد من الكليات في مختلف مناطق المملكة.

ويستمر البرنامج ثمانية أشهر بداية من شهر فبراير حتى أغسطس 2022، ويستهدف شريحتي الطلبة من البنين والبنات وأعضاء هيئة التدريس، بهدف زيادة المشاركة المجتمعية في ممارسة الرياضة، وتحسين الصحة واللياقة البدنية.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: "سنحقق من خلال إطلاق برنامج المجموعات الرياضية للجامعات قفزة نحو الأمام ضمن مهمتنا للمساعدة في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة، وبناءً على نجاح العديد من المبادرات لتطوير الرياضة المجتمعية وتحديداً على المستوى التعليمي، والتي من أبرزها كانت مسابقة "تحدي الرياضة للجميع" التي أقيمت في عام 2019، حيث سيعمل البرنامج على تنشيط جهودنا لجعل الصحة والعافية في مقدمة اهتماماتنا والمساهمة بشكلٍ كبير في تحقيق هدفنا المتمثل في رفع مستوى ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية الأسبوعية في المملكة إلى 40% بحلول عام 2030".

ويأتي إطلاق برنامج المجموعات الرياضية للجامعات، امتدادًا لمبادرات متنوعة نفذها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وتحديداً كانت موجهة نحو طلاب وطالبات الجامعات، حيث كانت البداية خلال فترة بداية الجائحة في عام 2020 وذلك ضمن تحدي حملة (بيتك ناديك) لتشجيع الطلبة على ممارسة النشاط البدني في المنزل.

وفي عام 2019 أطلق الاتحاد (تحدي الرياضة للجميع) الذي شارك فيه 18 فريقًا من طلبة الجامعات السعودية والأمريكية، حيث هدفت إلى تطوير الحملات الإبداعية لتشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية، والمساهمة بفعالية في تحسين جودة الحياة.

وفي هذا السياق قال رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني: "نسعى بالتعاون المشترك وتوحيداً للجهود مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى إطلاق هذا البرنامج لتحفيز طلبة الجامعات على ممارسة النشاط البدني والرياضة، واتباع أسلوب حياة صحية وحيوية والابتعاد عن الخمول البدني.

وتهدف المرحلة الأولى من البرنامج إلى إنشاء 120 مجموعة رياضية، ودعم 80 مجموعة رياضية متميزة في سبع جامعات حول المملكة وعدد من الكليات، وهم جامعة الملك سعود بالرياض، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، جامعة الأمير محمد بن فهد بالمنطقة الشرقية، جامعة الطائف، جامعة حائل، كلية ابن سينا للعلوم الطبية بمدينة جدة، كلية التقنية بالرياض، وكلية التقنية بمدينة جدة.

ولضمان التنفيذ الفعّال للبرنامج سيتنوع الدعم المقدم من اتحاد الرياضة للجميع وفقاً لاحتياجات كل جامعة، ومن ذلك الدعم المالي، وتقديم برامج لزيادة مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الأنشطة البدنية، وتسهيل الوصول إلى المدربين لدعم البرامج من الناحية التقنية لتنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى التوجيه وتطوير المهارات القيادية والإدارية في قيادة وتطوير المجموعات الرياضية، وتشجيع البرامج من خلال القنوات الإعلامية؛ لزيادة الوصول إليها وتعظيم الأثر. وستتولى الجامعات المشاركة دعم البرنامج من خلال تسهيل إصدار التصاريح والموافقات اللازمة، وتقديم الدعم اللازم لإنشاء الحملات التسويقية، والمشاركة في تنظيم المنافسات الرياضية، وتسهيل إجراءات الدخول وحجز المنشآت الرياضية، والإشراف المستمر على خطط وبرامج المجموعات الرياضية ومتابعة سير عملها بشكلٍ دوري. ويسعى الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وذلك ضمن مظلة وزارة الرياضة إلى تكثيف جهوده في الوصول إلى جميع الطلبة حول المملكة، ويتحلى ذلك بوضوح من خلال العديد من المبادرات التي أطلقت ونفذت منذ بداية هذا العام 2022، حيث كان أبرزها التعاون المشترك مع وزارة التعليم في تفعيل 12 مدرسة حول 9 مدن من مختلف مناطق المملكة وذلك ضمن برنامج تفعيل مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية.