الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يمنح "بن حثلين" جائزة شخصية العام

سلّم الاتحاد العربي للثقافة الرياضية في العاصمة الأردنيّة عمّان، أمس، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظّمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، شخصية العام لـ2021 للرياضة العربية، ضمن جوائز الاتحاد العربي عن عام 2021.