الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يمنح "بن حثلين" جائزة شخصية العام

سلّم الاتحاد العربي للثقافة الرياضية في العاصمة الأردنيّة عمّان، أمس، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظّمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، شخصية العام لـ2021 للرياضة العربية، ضمن جوائز الاتحاد العربي عن عام 2021.
وجاء الاحتفال برعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وتنظيم الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية، وإشراف الاتحاد العربي للثقافة الرياضية؛ حيث تسلّم الجائزة بالنيابة الدكتور مبارك السويلم.
وبهذه المناسبة تقدّم رئيس مجلس إدارة نادي الإبل بالشكر لرئيس مجلس الوزراء الأردني ورئيس الاتحاد العربي والعاملون فيه، على التكريم بشخصية العام الرياضية عن عام 2021 من الاتحاد العربي للثقافة الرياضية لقاء الجهود في قطاع وموروث الإبل.
وكان الاتحاد العربي للثقافة الرياضية قد أعلن أسماء الفائزين بجوائزه السنوية للعام 2021، في المؤتمر الصحفي الذي رعاه وحضره وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، وعدد من قيادات الوزارة والصحفيين.
وتضم المنظمة الدولية للإبل التي أسّسها ويرأس مجلس إدارتها فهد بن فلاح بن حثلين 105 دول من قارات العالم، وتهدف إلى الحفاظ على التراث العربي الأصيل وخدمة وتطوير كل ما يتعلق بالإبل.