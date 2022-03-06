"الاتصالات" تشارك بجناح في معرض الدفاع العالمي

تشارك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في معرض الدفاع العالمي الذي تحتضنه مدينة الرياض خلال المدة من 6 إلى 9 مارس 2022، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.
يأتي ذلك بهدف استعراض خبرات المملكة في تمكين الطيف الترددي للتقنيات الدفاعية ومدى أهميته للمجالات العسكرية والأمنية.
ويستعرض جناح الهيئة مسيرة المملكة وريادتها في مجال الطيف الترددي، وإسهامه في تمكين قطاعاتها المختلفة، وكذلك دور الهيئة في إدارة وتنظيم قطاع الطيف الترددي واستثماره في المجالات الأمنية.
وتُبرِز مشاركة الهيئة ما يمثله الطيف الترددي كثروة وطنية تمكّن مختلف التطبيقات اللاسلكية؛ حيث تعتمد عليه مختلف العمليات الدفاعية التي تستخدمه في أنظمتها، وكذلك دعمه للاستخدامات العسكرية وتحليل الإشارات اللاسلكية، إضافة إلى بناء القرارات العملية التكتيكية.
وتتيح الهيئة لزوار المعرض العالمي الاطلاع على أحدث أجهزة الطيف الترددي المتطورة التي تحظى بأهمية واسعة لدى مختلف القطاعات العسكرية والأمنية بما تحتويه من تقنيات واستخدامات متطورة.