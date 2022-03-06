"الاتصالات" تشارك بجناح في معرض الدفاع العالمي

وتُبرِز مشاركة الهيئة ما يمثله الطيف الترددي كثروة وطنية تمكّن مختلف التطبيقات اللاسلكية؛ حيث تعتمد عليه مختلف العمليات الدفاعية التي تستخدمه في أنظمتها، وكذلك دعمه للاستخدامات العسكرية وتحليل الإشارات اللاسلكية، إضافة إلى بناء القرارات العملية التكتيكية.