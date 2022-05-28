الاثنين القادم.. انطلاق فعاليات منتدى الأعمال السعودي - اليوناني في أثينا

يعقد بعد غد الاثنين منتدى الأعمال السعودي - اليوناني في أثينا، ويشهد مناقشة أوجه التعاون المحتملة في عدة قطاعات؛ أبرزها الشحن والسياحة والطاقة والبناء والابتكار والزراعة والغذاء.
وقال المنظمون: إن العديد من الوزراء ونواب الوزراء اليونانيين ستتاح لهم فرصة لقاء نظرائهم السعوديين، بينما أعربت 100 شركة يونانية على الأقل عن اهتمامها بالمشاركة.
وسيحضر المنتدى أكثر من 50 ممثل أعمال سعوديًّا من قطاع البنوك والخدمات المالية، من بين آخرين.
ويرأس وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وفد المملكة المؤلف من وزراء ومسؤولين في مجال الطاقة والبيئة والسياحة والصحة والعلوم والتكنولوجيا والرعاية الاجتماعية والاتصالات والشؤون الإسلامية.