الاثنين القادم.. انطلاق فعاليات منتدى الأعمال السعودي - اليوناني في أثينا

وقال المنظمون: إن العديد من الوزراء ونواب الوزراء اليونانيين ستتاح لهم فرصة لقاء نظرائهم السعوديين، بينما أعربت 100 شركة يونانية على الأقل عن اهتمامها بالمشاركة.