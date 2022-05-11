الاثنين المقبل.. انطلاق التصويت إلكترونياً لاختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة

وأخلت الغرفة مسؤوليتها عن أي تواصل يتم من أي جهة غيرها تنتحل صفتها، والمطالبة برمز التحقق الخاص بالناخب الذي تنطبق عليه الشروط، أو أي معلومات شخصية، أو رموز، أو غيرها من البيانات الأخرى.