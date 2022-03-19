الاثنين المقبل.. انطلاق مبادرة "بيئتنا مستقبلنا" الثانية في حائل

وأردف "الهمزاني": سيتم خلال الحملة نشر ثقافة العمل التطوعي بيـن أفـراد المجتمع وتعزيزها بما يحقق رؤيـة المملكة 2030 من خلال تقديم دورات تدريبيــة في مجــال العمــل التطوعــي، وبنــاء عليهــا تحديــد المهارات والمعلومات اللازمة عنــد المتطوع المتدرب.

وأشار إلى أنه في نهاية الحملة سيتم اختيار أهم الأفكار التطويرية في العمل التطوعي؛ للحـد مـن رمي النفايات في المتنزهات، ورفـع الوعي البيئي للمحافظة على بيئـة مدينـة حائل وإعادة متنزه مشـار إلـى وضعه النموذجي الطبيعـي والاستفادة منـه بصفته متنزهًا نموذجيًا طبيعيًا للمدينـة.

وبخصوص المواقع المستهدفة للحملة: أوضح "الشمري" أن الحملة ستكون مقارها في "عانقة والسلف ومنتزه مشار والفجر والمطار"، فيما ستتولى الفرق التطوعية التابعة للجمعية في المحافظات القيام بالحملة ميدانيًا في كل محافظة أو مدينة أو قرية أو هجرة.

ولفت إلى أن الرعاة والمهتمين والمتطوعين والفرق التطوعية والقطاع الربحي والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي؛ سيساهمون في إنجاح الحملة.