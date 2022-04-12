الاحتيال البنكي.. الهويات مزوّرة والروابط مشبوهة.. عصابات محترفة تسرق ملايين الريالات

مع تطوّر الوسائل التقنية تزايدت في الفترة الأخيرة عمليات النصب والاحتيال عبر منصّاتٍ إلكترونية تنتحل صفة هيئات مالية وحكومية، وتعمل على بث رسائل وإعلانات وهمية للاستثمار والتداول، والفوز بالجوائز، أو وجود مشكلة بالحساب المصرفي يستلزم حلها، أو تغري الناس بتحقيق الأرباح من خلال تداول العملات، واستغلال الحاجات النفسية لدى الأفراد، مثل رغبتهم في الثراء السريع أو الفوز بجوائز مالية أو عينية؛ وتدار هذه العمليات في أغلبها من خارج المملكة، ويتعاون معها متهمون مواطنون أو مقيمون من الداخل بتأمين شرائح اتصال بأسماء وهمية، وتمكينهم من استخدام حساباتهم البنكية لإيداع وتحويل المبالغ المالية التي استولوا عليها من ضحاياهم.