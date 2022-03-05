"الأرصاد": يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية وغيوم وأمطار على شرق المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لهطول أمطارٍ؛ قد تكون رعدية أحياناً على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، كذلك على مرتفعات جازان وعسير، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر مائج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.