"الاستئناف الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا لنظر الدعوى ضد "السويد"

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم خالد بن محمد بن صالح السويد -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1073297762) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 9/11/1443 هـ الساعة الثانية عشرة ظهراً.