"الاستثمارات العامة" يعلن إطلاق شركة تأجير الطائرات

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً في العالم، حيث بلغت أصول الصندوق تحت الإدارة نحو 2.3 تريليون ريال سعودي بنهاية الربع الأول للعام 2022، عبر دخوله في فرص استثمارية في 13 قطاعًا إستراتيجيًا على المستويين المحلي والدولي، وأسّس الصندوق أكثر من 54 شركة منذ عام 2017، إلى جانب استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية عام 2021، مما يسهم في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.