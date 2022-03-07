"الاستثمار" توقّع 12 مذكرة تفاهم في معرض الدفاع العالمي 2022

من جانبه، ثمّن "العوهلي" الدور الذي تقوم به وزارة الاستثمار كشريك استراتيجي في التعريف بالفرص الاستثمارية والترويج لها في القطاع، لافتاً إلى أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بات وجهة استثمارية واعدة، وحقق قفزات نوعية خلال فترة وجيزة، إذ زادت نسبة توطين الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية من 2% في 2016م إلى 11.7% في 2021م، وهو الأمر الذي يحفزنا للمضي أكثر في تعزيز شراكاتنا المحلية والدولية؛ لتحقيق مستهدفات التوطين بحلول العام 2030، وهو ما يزيد على 50%.