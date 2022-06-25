الاستعداد على قدم وساق.. 500 ألف طالب يواعدون الاختبارات بالشرقية غدًا

أكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، استعداداتها للاختبارات النهائية الحضورية للفصل الدراسي الثالث التي تنطلق غدًا الأحد.
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، لـ"سبق": إن مؤشرات الاستعداد لنحو 2082 مدرسة حكومية وأهلية جاءت متوافقة تمامًا مع خطط الاستعداد إداريًّا وفنيًّا وزمنيًّا؛ حيث جهزت وهيأت كافة المدارس مقار الاختبارات وغرف التحكم "الكنترول"، وأعدت جداول الاختبارات وما يتصل بها لـ500 ألف طالب وطالبة مراحل التعليم العام بالمنطقة الشرقية.
وأضاف "الباحص" أن إدارة التعليم ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد عقدت 4 برامج على مستوى المنطقة الشرقية استهدفت بها جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، تتضمن "قلق الاختبارات وكيفية التعامل معها وطرق الاستذكار الجيد"، وتفعيل الهاتف الإرشادي يوميًّا.
وأكد أن إدارة التعليم ستبدأ تنفيذ خطة عمل إشرافية بقيادة مدير التعليم وكافة المساعدين، و18 مدير إدارة و14 مدير مكتب تعليم و12 رئيس قسم، بالإضافة إلى مشرفي ومشرفات مكاتب التعليم لضمان متابعة سير الاختبارات في كل فترة حتى انتهاء الاختبارات الخميس المقبل.
ودعا "الباحص" الطلاب والطالبات للاستعداد الجيد والتركيز عند المراجعة واتباع النظام الصحي وتوزيع الجدول اليومي بطريقة مثالية والابتعاد عن المؤثرات السلبية والاهتمام بتوجيهات المدارس والعودة للمنزل فور انتهاء الاختبارات، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.