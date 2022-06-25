الاستعداد على قدم وساق.. 500 ألف طالب يواعدون الاختبارات بالشرقية غدًا

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، لـ"سبق": إن مؤشرات الاستعداد لنحو 2082 مدرسة حكومية وأهلية جاءت متوافقة تمامًا مع خطط الاستعداد إداريًّا وفنيًّا وزمنيًّا؛ حيث جهزت وهيأت كافة المدارس مقار الاختبارات وغرف التحكم "الكنترول"، وأعدت جداول الاختبارات وما يتصل بها لـ500 ألف طالب وطالبة مراحل التعليم العام بالمنطقة الشرقية.