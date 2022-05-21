الاصطفاف 6:15.. عدة إدارات تعليم تبدأ تقديم الدوام الرسمي

وفي سياق ٍمتصل، اعتمدت إدارة التعليم في محافظة حفر الباطن توقيت بداية اليوم الدراسي فيما تبقى من العام الدراسي في جميع المدارس "بنين - بنات" ابتداءً من يوم غد الأحد 21-10-1443هـ.