الاصطفاف 6:15.. عدة إدارات تعليم تبدأ تقديم الدوام الرسمي

اعتمدت أربع إدارات تعليم بمنطقة الرياض الدوام المرن لطلابها ومعلميها؛ تفادياً لارتفاع درجات الحرارة لفصل الصيف.
وأعلنت إدارة تعليم محافظتَي حوطة بني تميم والحريق، وكذلك إدارة تعليم محافظتَي الخرج والقويعية ووادي الدواسر؛ تقديم الاصطفاف الصباحي ليكون في الساعة السادسة والربع، على أن تبدأ الحصة الأولى في الساعة السادسة والنصف.
وجاء تقديم الدوام من قِبل إدارة التعليم بعد الصلاحيات المخولة لمديري التعليم أخيراً من الوزارة، حيث حظيت تلك القرارات بردود فعل إيجابية من المجتمع مطالبين إدارات التعليم الأخرى بتفعيل ذلك القرار.
وفي سياق ٍمتصل، اعتمدت إدارة التعليم في محافظة حفر الباطن توقيت بداية اليوم الدراسي فيما تبقى من العام الدراسي في جميع المدارس "بنين - بنات" ابتداءً من يوم غد الأحد 21-10-1443هـ.
وقررت الإدارة أن يكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:15 صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 6:30.