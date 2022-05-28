"الاقتصاد" توقّع اتفاقية تعاون مع UpLink منصة الابتكار المفتوحة للمنتدى الاقتصادي العالمي

وتسعى الوزارة، من خلال هذه الاتفاقية، إلى بحث ودراسة المواضيع المشتركة في مجال الأمن الغذائي وإدارة النفايات الغذائية واستقرار الغذاء، والزراعة الذكية مناخياً، في إطار جهود المملكة لتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 محلياً وعالمياً.