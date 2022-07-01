"الالتزام البيئي": انتهاء مهلة تسليم الخطط التصحيحية بعد 9 أشهر من انطلاقها

أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن اليوم هو نهاية مهلة تمديد فرصة تسليم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي التي امتدت لـ9 أشهر، وذلك منذ صدور المـرسوم الملكي القاضي بتمديد المهلة لتقديم الخطط التصحيحية، الذي مثّل فرصة كبيرة للمنشآت كافة لتقديم خططهم تجاه الإجراءات التصحيحية لأنـشطتهم، بما يتوافق مع أحكام نظـام البيئة في المملكـة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية.