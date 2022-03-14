"الالتزام البيئي" ينظم حفل تدشين تمرين "استجابة 7"

وبيّن أن سواحل البحر الأحمر في منطقة تبوك تحتضن عددًا من أهم المشروعات الوطنية الاستراتيجية التي ستلعب دورًا محوريًّا في مستقبل المملكة؛ حيث ينعكس التنوع البيئي والأحيائي في المنطقة إيجابًا على استمرارية مثل هذه المشاريع؛ مشيرًا إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وبدعم لا محدود من القيادة الرشيدة؛ يواصل عمله على تأهيل الكوادر الوطنية المتميزة في هذا المجال بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على البيئة البحرية والبيئات الأخرى؛ وفق مبادرات داعمة وبرامج بيئية فاعلة على طول سواحل البحر الأحمر.