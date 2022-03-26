الانتماء الوطني.. "إسلامية نجران" توعي الأئمة بدورهم في حماية المجتمع

وأوضح "العصيمي"، وهو المشرف العام على برنامج "متون"، أن هذه الدورة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع لحث الناس على طلب العلم، وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم، كما أوضح أنه يشارك في هذه الدورة الدكتور أحمد بن علي زريعي الذي يتولى شرح كتاب "الصيام"، ويشارك الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي في شرح كتاب "الأربعين النووية"، ويشارك الدكتور أحمد بن محمد النفيعي في شرح كتاب "لمعة الاعتقاد".