"الباردة" تتأقلم.. توقعات "الحصيني" لـ "أجواء السبت": أمطار هنا

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي نجران والرياض.