"الباردة" تتأقلم.. توقعات "الحصيني" لـ "أجواء السبت": أمطار هنا

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه يتوقع من خلال مراصد الطقس أن تتأقلم الكتلة الباردة، مشيراً إلى أن هذا التأقلم يعنى توالي ارتفاع درجات الحرارة التدريجي على المملكة مع بقاء الأجواء من تميل للبرودة إلى باردة، ومعتدلة على سواحل البحر الأحمر والخليج ومعظم المناطق فجراً.
وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر": "متوقع حالة ممطرة على أجزاءٍ من جنوب وغرب ووسط وشمال الشرقية بأمطار متفاوتة".
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي نجران والرياض.