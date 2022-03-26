"الباردة" تتغلغل و"الكتلة" جاثمة.. "المسند": رياح وغبار والحرارة أقل!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبد الله المسند: إن الجبهة الباردة للمنخفض الجوي المتوسطي تتغلغل فوق أجواء السعودية، وفي عقبها كتلة هوائية باردة نسبيًا تجثم فوق أجوائنا حتى منتصف الأسبوع القادم تقريبًا.