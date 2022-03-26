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"الباردة" تتغلغل و"الكتلة" جاثمة.. "المسند": رياح وغبار والحرارة أقل!

قال: نشاط سطحي شمالي شرقي على أجزاء بالشرقية والرياض والقصيم
"الباردة" تتغلغل و"الكتلة" جاثمة.. "المسند": رياح وغبار والحرارة أقل!
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبد الله المسند: إن الجبهة الباردة للمنخفض الجوي المتوسطي تتغلغل فوق أجواء السعودية، وفي عقبها كتلة هوائية باردة نسبيًا تجثم فوق أجوائنا حتى منتصف الأسبوع القادم تقريبًا.

وأضاف "المسند" عبر حسابه على "تويتر": "النصف الشمالي من السعودية يسجل درجات حرارة أقل من المعدل السنوي لمثل هذا اليوم من السنة".

وأردف: "متوقع أن تنشط الرياح السطحية الشمالية الشرقية والشرقية، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من الشرقية والرياض والقصيم".

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