"الباردة" تتوغل وحزام يهطل.. "المسند": لا "مطرية" تلوح والصفر حاضر!

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً بوجهٍ عام على معظم المناطق، مشيراً إلى أجواءٍ باردة في المساء، ومعتدلة نهاراً.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أنه "متوقع أن يتشكّل حزامٌ ضيقٌ من السحب التي قد تهطل منها زخاتٌ مطرية متفرقة على أجزاءٍ من القصيم والزلفي وسدير وحفر الباطن وعسير"، منوّهاً إلى أنه "حتى 5 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة".
وأردف: "ما زالت الموجة الباردة تتوغل وتتمدد فوق الأراضي السعودية، ودرجة الحرارة تنخفض تدريجياً يوماً بعد يوم، حتى تبلغ ذروتها قريباً من نهاية الأسبوع، وعلى سبيل المثال، في الرياض أجواء ظهر يوم الخميس تشابه أجواء فجر يوم الثلاثاء، والصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية".