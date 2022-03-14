"الباردة" تتوغل وحزام يهطل.. "المسند": لا "مطرية" تلوح والصفر حاضر!

وأردف: "ما زالت الموجة الباردة تتوغل وتتمدد فوق الأراضي السعودية، ودرجة الحرارة تنخفض تدريجياً يوماً بعد يوم، حتى تبلغ ذروتها قريباً من نهاية الأسبوع، وعلى سبيل المثال، في الرياض أجواء ظهر يوم الخميس تشابه أجواء فجر يوم الثلاثاء، والصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية".