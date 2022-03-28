"البازعي": هدفنا استعادة روح المسرح.. واحتفالنا باليوم العالمي استثنائي

وشهد الحفل إقامة عرض مسرحي بعنوان "ريبرتوار" من تأليف تهاني الغريبي، وإخراج عقيل الخميس، وشارك في التمثيل كل من: نايف العباد، وعبدالحميد الجار الله، وأحمد آل حمدان، وشهاب الشهاب، وبدر الغامدي، وأحمد ذو الغنى، ومتعب المالكي، وتناولت فكرة المسرحية رحلة البحث عن الذات، لينتقل العرض عندها إلى مشاهد مقتبسة مـن أبـرز الأعمال المسـرحية السـعودي في عـرض واحـد، وذلك احتفاءً بالحراك المسرحي في المملكة عبر سردية زمنية تكشف عن التحولات والتأثيرات الثقافيـة مـن خـلال القضـايا التي يتم مناقشتها والشخصيات التي ما زالت في ذاكرة الجمهور.