البحرين تدين بشدة إطلاق الحوثي طائرة مسيرة تجاه جازان

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة من محافظة الحديدة باتجاه مدينة جازان، في محاولات يائسة ومتعمدة تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، وتعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، اليوم، بكفاءة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها.
وجددت الخارجية في بيانها موقف مملكة البحرين الراسخ والداعم دائمًا لكل جهود المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها التام معها للتصدي لكل من يحاول زعزعة واستهداف أمنها واستقرارها.