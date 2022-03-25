البحرين تستنكر بشدة إطلاق الحوثي طائرات مسيرة ومفخخة تجاه المملكة

وأكد البيان وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات المتعمدة والممنهجة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.