"البحر الأحمر" تستعد لتشغيل المرحلة الثانية من خدمة النقل متعدد الوسائط

ونظرًا لأن البحر الأحمر وأمالا هما مشروعان سياحيان مستدامان، بيّنت هاجر أن هناك طلبًا كبيرًا على السيارات الكهربائية في كلا الوجهتين، وعند اكتمال الوجهة سيضم أسطول البحر الأحمر وأمالا ما يقرب من 800 سيارة كهربائية لنقل الضيوف، و450 حافلة كهربائية أخرى للموظفين، وأكثر من 300 مركبة كهربائية للخدمات اللوجستية، ولن يقتصر دور الحفاظ على البيئة في مجال التنقل على دعم البحر الأحمر وأمالا في أهدافهما الخاصة بحيادية الكربون، بل سيعمل أيضًا على دعم طموح المملكة لتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.