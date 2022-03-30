البرلمان الأوروبي يدين هجمات مليشيا الحوثي على المملكة والإمارات

أدان البرلمان الأوروبي الهجمات الأخيرة التي شنّتها مليشيا الحوثي على البنى التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 25 مارس 2022، الذي ضرب منشآت أرامكو في جدة، والهجمات التي استهدفت منشأة لتخزين خزانات الوقود بالقرب من مطار أبو ظبي في يناير 2022م، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.