البرلمان العربي: استهداف مليشيا الحوثي للسعودية محاولة لزعزعة استقرار إمدادات الطاقة في العالم

وأكّد البرلمان العربي في بيان له أن هذا الاعتداء الجبان -الذي تكرر ارتكابه ضد المنشآت الحيوية في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية- لا يستهدف المملكة وحدها، وإنما تصعيد يستهدف بشكلٍ أوسع زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، ومن ثم التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي.