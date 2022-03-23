البرلمان العربي: الهجوم الحوثي على ناقلات النفط يؤثر على مصادر الطاقة

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالقيام بدوره بضرورة التحرك بشكل فوري وعاجل حتى لا يحدث أي نقص في إمدادات الطاقة على المستوى العالمي، منوهًا بتحذير المملكة العربية السعودية من أنّ هجمات المتمردين الحوثيين التي تستهدف منشآتها النفطية تشكّل "تهديدًا" لإمدادات النفط في الأسواق العالمية.