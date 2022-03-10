البرلمان العربي يُدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مُسَيَّرة باتجاه مدينة جيزان

وطالَبَ البرلمانُ العربي، المجتمعَ الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع المليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية، وتستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية؛ مؤكدًا وقوفه بجانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها.