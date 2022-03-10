محليات

البرلمان العربي يُدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مُسَيَّرة باتجاه مدينة جيزان

قال: اتخاذ الانقلابيين للأعيانَ المدنية والمدنيين دروعًا بشرية "جريمة حرب"
البرلمان العربي يُدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مُسَيَّرة باتجاه مدينة جيزان
واس
واس

أدان البرلمان العربي بشدة، قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق طائرة مُسَيَّرة باتجاه مدينة جيزان؛ حيث تناثرت شظاياها على الأعيان المدنية دون حدوث أضرار.

وأكد البرلمان العربي في بيان له، أن اتخاذ مليشيا الحوثي الانقلابية، الأعيانَ المدنية والمدنيين دروعًا بشرية في تنفيذ أعمالها الإرهابية لمكان إطلاق الصواريخ الباليستية، يُعد "جريمة حرب" و"جريمة ضد الإنسانية"؛ وفقًا للقانون الدولي الإنساني، كما يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية كافة.

وطالَبَ البرلمانُ العربي، المجتمعَ الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع المليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية، وتستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية؛ مؤكدًا وقوفه بجانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها.

جازان
البرلمان العربي
مليشيا الحوثي الإرهابية
طائرة مسيرة

أخبار قد تعجبك

No stories found.