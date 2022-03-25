البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة "أرامكو" بجدة

وقال البرلمان في بيان له إن استمرار هجمات الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، واستهداف محطات توزيع المنتجات البترولية، يُعد عملاً إرهابيًّا جبانًا، يستهدف منشآت حيوية، والمساس بواحدة من أهم السلع الاستراتيجية للعالم؛ الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا للتصدي للأعمال الإرهابية، ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها، سواء كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولاً، خاصة بعد تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ووقف إمدادها بالسلاح.