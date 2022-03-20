البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة منتجات بترولية بالسعودية

وأوضح في بيان له اليوم أن المحاولات البائسة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية لن تفلح في إثناء السعودية عن دورها المهم والحيوي الذي تقوم به حيال الشعب اليمني، وما يتعرض له من معاناة إنسانية من جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الإرهابية على العديد من المحافظات، داعيًا المجتمع الدولي إلى القيام بدور إيجابي، خاصة بعد تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووقف إمدادها بالسلاح.