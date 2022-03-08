البرلمان العربي يدين العمل العدائي الحوثي ضد المملكة: يستهدفون ترويع المدنيين

أدان البرلمان العربي قيام الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق عددٍ من الطائرات المسيّرة "مفخخة" باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، في عملٍ عدائي متعمّد وممنهج يستهدف ترويع المدنيين الآمنين.

وجدّد البرلمان في بيان له اليوم، دعمه الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، ضد كل مَن يحاول زعزعة أمنها واستقرارها، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها الجماعات الحوثية الإرهابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه الجماعة الإرهابية التي تهدّد الأمن والسلم في المنطقة.