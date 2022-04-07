البرلمان العربي يرحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، دعمه التام لمجلس القيادة الرئاسي، معربًًا عن تطلعه لأن تكون المرحلة القادمة بداية جديدة لليمن يتحقق فيها الأمن والاستقرار، ويتم فيها التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.