البرلمان العربي يشيد بجهود القيادة في تيسير الخدمات أمام الحجاج

وعدّ رئيس البرلمان العربي ما تقوم به المملكة من جهود حثيثة في هذا الشأن ليس أمراً جديداً عليها، لافتاً النظر إلى أنها قدمت درساً ملهماً في إدارة الأزمات بعد موسمين استثنائيين في كل شيء بسبب جائحة كورونا، حيث أثبتت المملكة للعالم أجمع قدرتها على تجاوز أية أزمات أمام تمكين قاصدي بيت الله الحرام وتيسير مناسكهم وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بصحة الحجاج في ظل ظروف استثنائية صعبة.