البرنامج السعودي لتنمية اليمن يدشن 4 مشروعات أمنية في سقطرى

وثمّن وكيل المحافظة السقطري الدور التنموي للمملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والدعم المستمر والمتواصل من خلال إنشاء المشاريع التنموية والخدمية لأهالي المحافظة، منها: مشاريع تعزيز القدرات الحكومية اليمنية والمشاريع في قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، معبراً عن سعادته بتدشين المراكز الأمنية التي سيكون لها دور كبير في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.