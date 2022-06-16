البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يسلِّم 80 موقعًا لمشروع المسكن الملائم في عدن

ويُعد المشروع ضمن (207) مشاريع ومبادرات تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.