البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يضع حجر أساس مدرسة الوحدة المشتركة بتعز

ويعد هذا المشروع ضمن (207) مشروعات ومبادرات تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات حيوية ومهمة، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.