"البريد السعودي".. ناقل لوجيستي في مهرجان زيتون الجوف الدولي

يشارك البريد السعودي "سبل" ناقلًا لوجيستيًا في مهرجان زيتون الجوف الدولي، الذي تنظمه أمانة الجوف في مركز الأمير عبد الإله الحضاري في سكاكا، بمشاركة العديد من الدول المتميزة في زراعة وإنتاج الزيتون.

ويعد مهرجان زيتون الجوف الدولي من أهم المهرجانات المتخصصة بالمملكة التي اكتسبت سمعة عالية خليجيًا وعالميًا بإنتاج زيت الزيتون وصناعاته التحويلية وتسويقه؛ حيث تحتضن المنطقة 18 مليون شجرة، وتنتج 20 ألف طن سنويًا من الزيتون.

ويقدم "سبل" في هذا المهرجان خدمات متنوعة للزوار من خلال جناحه المشارك؛ ومن أهمها خدمات التغليف والشحن لمنتجات الزيتون لجميع مناطق المملكة، ويعد جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية اللوجيستية، والخيار الاستراتيجي الأول لجميع القطاعات، كمشغل وطني يمتاز بإمكانات عالية جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجيستي على مستوى المنطقة.

وتأتي مشاركة "سبل" في مثل هذه المهرجانات الوطنية بهدف تعزيز العلاقة مع مختلف القطاعات العاملة في السوق المحلية للعديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة بالمملكة.