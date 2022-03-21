"البريد السعودي" يشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في جدة

ويستعرض جناح "سبل" خدمة طرود الحج والعمرة لضيوف الرحمن، وتوفير خدمات حفظ وخدمة شحن الأمتعة بين محطات قطار الحرمين السريع، وخدمة حج بلا حقيبة لنقل أمتعة الحجاج من المطار لمقر إقامتهم، إضافة إلى خدماتها الرقمية كخدمة الناشر التجاري كحل متكامل لإدارة مواقعك والسمعة الرقمية، وخدمة الخرائط الداخلية وهي خرائط ذكية إرشادية تساعدك في التنقل بين الأماكن الداخلية.