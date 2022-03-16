البريد السعودي يطلق المبادرة التعليمية.. أول برامج المسؤولية الاجتماعية

وتتضمن المبادرة التعليمية ثلاثة برامج متنوعة تساعد على تطوير قدرات وإمكانات الكوادر الوطنية؛ هي: برنامج "إتمام" للتدريب التعاوني، وهو برنامج يهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات لدى الطاقات الشبابية في فترة التدريب التعاوني، والسماح لهم بتطبيق التعليم الأكاديمي، لتمكينهم من تحقيق التوافق بين متطلبات الجامعة واحتياجات سوق العمل؛ وبرنامج "رائد" الذي يهدف إلى جذب المواهب من الخريجين الجدد عبر برنامج تدريبي مكثف لمدة عام كامل يتضمن العديد من الأنشطة والمسارات؛ وبرنامج "تمهير" للتدريب على رأس العمل؛ حيث يهتم بتطوير وتأهيل حديثي التخرج، ويهدف إلى إكساب الكوادر الوطنية الشابة خبرةً عملية تسهم في انخراطهم بسوق العمل، كما تتراوح مدة البرنامج من ثلاثة إلى ستة أشهر.