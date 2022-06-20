البريد السعودي يوقع 3 اتفاقيات لتشغيل طرود الحج والعمرة 2022

وستقدم الخدمة للحجاج بأسعار خاصة عبر نقاط بيعٍ في المكاتب المحددة في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتقاط طرود الحجاج من مقر سكن بعثة الحج حسب الترتيبات التشغيلية المتفق عليها، كما سيتم جدولة رحلات جوية مع شركات الطيران المناسبة برحلات مباشرة أو بمحطة توقف واحدة على الأكثر، ويقوم بريد دولة الحاج بالتنسيق مع شؤون الحج بدولتهم بتعريف الحجاج والمعتمرين بالخدمة، وتسويقها على الحجاج والمعتمرين عن طريق البريد السعودي، والتنسيق مع مصلحة الجمارك والجهات المختصة لمنح تسهيلات لهذه الخدمة، وكذلك قيام بريد دولة الحاج بإعطاء الأولوية لمواد الحجاج بسرعة المعالجة والتسليم لتلك الشحنات إلى المستفيدين بأسرع وقتٍ ممكن، كما يتم التنسيق المشترك بين المختصين والمسؤولين عن بعثات الحج والبريد السعودي في هذه الدول.