"البسامي" يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج ويستعرض مستجدات الخطط الأمنية

وفي بداية الاجتماع، نقل الفريق "البسامي" تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمجتمعين، مؤكداً أن الاجتماع يأتي استكمالًا للتنسيق والتكامل بين أدوار الجهات الأمنية والعسكرية المشارِكة في تقديم الخدمات الأمنية لضيوف الرحمن، مشدداً على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1443هـ.