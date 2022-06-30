"البسام" يتفقد آخر استعدادات جاهزية البنية الرقمية لموسم الحج

واطلع على تحديث أكثر من 15,614 نقطة واي فاي عامة، وبلوغ تغطية الجيلين الثاني والثالث ما نسبته 99.4%، إضافةً إلى وصول تغطية خدمات الجيل الرابع إلى 95.54%، وإيصال خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية إلى 832 ألف مبنى.