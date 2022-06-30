"البسام" يتفقد آخر استعدادات جاهزية البنية الرقمية لموسم الحج

تفقد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية بسام بن عبدالله البسام، مراكز عمل شركات الاتصالات في المشاعر المقدسة، والتأكد من استكمال جميع الترتيبات والاحتياطات لضمان استمرارية الخدمات وموثوقيتها.
واطلع على تحديث أكثر من 15,614 نقطة واي فاي عامة، وبلوغ تغطية الجيلين الثاني والثالث ما نسبته 99.4%، إضافةً إلى وصول تغطية خدمات الجيل الرابع إلى 95.54%، وإيصال خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية إلى 832 ألف مبنى.
ويأتي دور الوزارة دعمًا للبنية التحتية الرقمية بوضع السياسات والمعايير والإجراءات ذات العلاقة واتخاذ جميع ما يلزم لتيسير استخدامات الاتصالات وتقنية المعلومات بجميع المجالات، وذلك بهدف إرساء بنية رقمية قوية ومتطورة، تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي.